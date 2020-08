Internado desde a semana passada, cantor sertanejo Cauan tem pelo menos 70% do pulmão comprometido

O cantor Cauan, da dupla Cléber & Cauan, tem sofrido com a covid-19. Internado na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital particular em Goiânia-GO, Cauan teve piora no quadro de saúde neste domingo (16), de acordo com boletim divulgado pela família. O pulmão do artista está pelo menos 70% comprometido.

“A tomografia mostrou piora do comprometimento pulmonar, que agora é de 70% a 75%”, afirma o comunicado. Antes, o comprometimento estava em 50%. Ainda de acordo com o boletim, Cauan está “estável, fazendo uso de vários medicamentos (antibióticos, anticoagulante, plasma do convalescente, dentre outros) e em oxigenioterapia contínua”.

Cauan começou a sentir sintomas da covid-19 (febre e dores no corpo) no dia 7 de agosto. Quatro dias depois, o cantor testou positivo para a doença. Na última quarta (12), ele teve de ser internado.

A família do artista agradece os fãs “pelas orações, pela torcida, pelas mensagens positivas e pelo carinho”. “Continuem se lembrando dele nas suas preces”, pedem.