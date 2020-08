Mulher morre em acidente entre carros e caminhões

De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, a motorista de um carro perdeu o controle do veículo em uma ultrapassagem e bateu em um caminhão.

Em seguida, o veículo “chicoteou” e atingiu um segundo caminhão que trafegava no trecho. Por causa do acidente, um carro que seguia atrás foi parar em um barranco.

Uma mulher morreu, mas a identidade da vítima não foi informada.