SALMOURÃO: Administração inaugura diversas obras

Nos últimos dias, a administração municipal de Salmourão promoveu a inauguração de algumas obras que estão concluídas para o atendimento da população.

Devido a pandemia do Covid-19, as inaugurações foram feitas de forma virtual com a presença apenas de autoridades municipais e transmitida via redes sociais.

A primeira obra inaugurada foi a construção dos vestiários no Estádio Municipal Benedito Franco de Godoy em Salmourão. A obra é fruto de convênio entre a Prefeitura Municipal de Salmourão e o Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer.

O prefeito Ailson José de Almeida informou que o convênio assinado junto ao Governo do Estado garantiu a libe ração dos recursos e a obra foi orçada em R$ 115.144,20.

Também foram inauguradas as obras de melhorias e modernização da Emefi Stela Boer Maioli de Salmourão. A escola recebeu várias melhorias nos últimos meses como nova pintura nas paredes; instalação de novas luminárias de led; novas lousas; rampas de acesso, escadas e paredes externas também receberam nova pintura. Por sua vez, o pátio da escola teve a iluminação melhorada, com a instalação de quatro novos refletores de led e a passarela coberta.

Com isso, os alunos e professores da Emefi contam com mais qualidade de vida e melhores condições de trabalho. E ainda inauguraram as melhorias no Almoxarifado Municipal como cobertura para oferecer mais segurança e conforto aos servidores que atuam naquele setor, além de proporcionar melhores condições de trabalho, principalmente aos motoristas e ainda poderá abrigar alguns veículos que até então não contavam com uma cobertura adequada.

As obras no Almoxarifado Municipal foram executadas com recursos próprios da Prefeitura de Salmourão.