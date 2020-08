FLÓRIDA: Assinada autorização para instalação de câmeras de monitoramento na cidade

No dia 7 foi dado o primeiro passo para a instalação das câmeras que vão compor o sistema de monitoramento de Flórida Paulista.

O documento autorizando o início da execução do projeto foi assinado nas dependências da Delegacia de Polícia de Flórida Paulista e contou com a presença do delegado de polícia dr. Hilton Testi Renz, sargento PM D’Aquino, assessor jurídico da Prefeitura dr. Geraldo Zanardi Júnior, presidente do Conseg Flórida Paulista Pedro Ventura da Silva e do responsável pela empresa contratada.



A iniciativa do Conselho Comunitário de Segurança conta com o apoio do Fórum da comarca de Flórida Paulista que destinou recursos na ordem dos R$29 mil.

O valor será empregado na aquisição dos equipamentos e mão de obra da instalação que será feita por uma empresa especializada.

A Prefeitura de Flórida Paulista que é parceira na realização deste projeto ficará a cargo de arcar com os custos de internet e estrutura necessária como postes, energia e outros serviços. Serão instaladas câmeras em pontos estratégicos da cidade cujo mapeamento já foi feito pelo delegado e o sargento da PM.

As imagens serão enviadas para as centrais instaladas na Delegacia de Polícia e também na sede do 4º Grupamento Policial onde serão acessadas 24 horas e ainda vão ficar gravadas para eventuais consultas por parte das autoridades municipais, auxiliando assim em investigações e esclarecimentos de crimes.

O presidente do Conseg, Pedro Ventura, destacou a importância da destinação dos recursos financeiros feita pelo Poder Judiciário e Ministério Público para a execução do projeto.

Vale ressaltar que os recursos destinados pela Justiça para aquisição e instalação dos equipamentos já foram depositados na conta do Instituto Retribuir, responsável por acompanhar o desenvolvimento do projeto.