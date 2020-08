MARIÁPOLIS: Prefeitura adquire veículo 0 km para integrar a frota municipal

A Prefeitura de Mariápolis, administrada pelo prefeito Val Dantas, recebeu um novo veículo 0 km para integrar a frota municipal.

Trata-se de um Nissan Versa SL 1.6, cor preta, câmbio automático CVT, através do Pregão Presencial N°. 003/2020, contratado pela empresa Proeste Prudente Comércio de Veículos e Peças Ltda.

O valor do veículo foi R$ 71.296,00, com recursos próprios do município. O novo veículo que será utilizado para as viagens, proporcionará mais segurança e conforto para os compromissos em outras cidades da região, capital do Estado e ainda, em Brasília, como na busca de recursos para implantação de projetos que venham beneficiar toda a comunidade.

As questões na aquisição do veículo são a segurança e o custo de manutenção na qual o outro carro oficial (Corolla que foi leiloado), vinha proporcionando como quebras diversas que se tornavam incompensáveis para manutenção.

“Foi uma aquisição feita há alguns meses através do pregão, porém, a empresa vencedora só pode fazer a entrega neste momento devido a pandemia do Covid-19 que paralisou parte da fabricação”, relatou o prefeito. “O outro veículo oficial foi leiloado devido as condições que se encontrava e o custo alto para manutenção frequente. Parte do valor recebido no leilão foi utilizado e complementado com recurso próprio”, ressaltou o prefeito Val Dantas.