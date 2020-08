Policiais militares de Salmourão são homenageados com diploma e medalha do Mérito Policial “LEI e ORDEM”.

Outorgada pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, a Medalha acompanhada do Diploma foi conferida aos Policiais Militares Cabo PM Márbio e Soldado PM Jonatas tendo em vista méritos pessoais justificados por ação relevante em serviço prestado à causa da Segurança Pública.

No dia 29 de julho, por volta das 04h30min, os Cabo PM Márbio e Soldado PM Jonatas do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior, realizavam o patrulhamento pelo município de Salmourão, quando pela Rua Bartolomeu Bueno foram surpreendidos por uma mãe, pedindo por socorro, pois seu filho, de 1 mês, estava engasgado. Rapidamente, a equipe pegou a criança e iniciou a manobra de Heimlich,e para alívio de todos, o pequeno João Lucas voltou a respirar normalmente. Posteriormente mãe e filho foram levados para o Hospital de Osvaldo Cruz, onde o bebê permaneceu sob os cuidados médicos.