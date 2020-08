Quatro acidentes foram registrados na noite passada, três deles na SP-294

A Polícia Militar Rodoviária de Adamantina registrou quatro acidentes em rodovias da região na noite desta segunda-feira (17). O mau tempo pode ser a principal causa. Não houve vítimas graves, segundo a corporação. Chovia e a pista estava molhada no momento das ocorrências.

Em Pacaembu, na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), um veículo transitava no sentido Irapuru-Flórida Paulista, e por volta das 23h40 o motorista perdeu o controle e bateu contra o guard rail. Ele não se feriu.





Por volta das 21h, também na SP-294, em Lucélia, um caminhão chocou-se com um outro caminhão que estava parado, ambos no acostamento da pista. Ninguém se feriu.



Houve outro registro na SP-294, por volta das 20h. O acidente aconteceu no km 160, em Parapuã. O condutor transitava sentido a Tupã e, devido a uma quantidade de óleo que estava sobre a pista, o veículo “deslizou” e colidiu contra uma placa de identificação no canteiro. Não houve vítima.





Na SPA 570/294, por volta das 19h40, o motorista que transitava sentido a Osvaldo Cruz perdeu o controle na via de acesso que liga a rodovia à cidade e chocou-se com um barranco. O condutor feriu-se levemente.





O Policiamento Rodoviário reitera a importância da atenção redobrada durante os deslocamentos em períodos de chuva, que têm:

A visibilidade é reduzida

A estabilidade para a frenagem é menor, portanto, a distância de segurança entre os veículos deve ser maior

É importante respeitar os limites de velocidade (com chuva pelo menos 10 km/h abaixo do limite)