Salvador adia Carnaval para julho de 2021 e objetivo é que grandes centros façam na mesma data

É oficial! O Carnaval de Salvador de 2021 será em julho. A informação foi confirmada, nessa segunda-feira, depois de uma reunião online entre ACM Neto, prefeito de Salvador, e os principais empresários do setor. A data ainda não foi definida, mas tudo indica que acontecerá na segunda quinzena do mês. Agora, a proposta do grupo baiano é criar um movimento para que os Carnavais das grandes cidades, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, sejam realizados na mesma data. O motivo? A pandemia de coronavírus e a incerteza sobre a liberação da vacina.

Na capital baiana, a média móvel de novos casos de coronavírus, que significa o número de novas pessoas infectadas, cresceu 28% na última semana, segundo o secretário municipal de Saúde, Leo Prates. Entre os dias 9 e 15 de agosto, foram 5.774 novos casos confirmados segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). E esse crescimento preocupa, tanto que nesta terça-feira, ACM Neto cogitou o adiamento da 3ª fase de flexibilização do comércio na cidade – marcada para a próxima semana -, durante o anúncio de ações da prefeitura para estimular a economia local.