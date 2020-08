Ciclista morre atropelado e caminhoneiro foge sem prestar socorro

Uma motociclista, que seguia na sequência, não percebeu a bicicleta parada no meio da pista e se acidentou. Ela tem 27 anos, teve ferimentos moderados, e foi encaminhada para o Hospital Angelina Caron.

O corpo do ciclista foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). A pista ficou fechada por cerca de três horas e houve lentidão no trecho, na altura do km 15.