Polícia Militar recupera mais de R$ 20 mil e prende autores de furto

A Polícia Militar de Panorama prendeu dois indivíduos de 21 e 16 anos de idade em flagrante pelo crime de furto por volta das 23h37 desta terça-feira (18).

Segundo informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional junto à Polícia Militar, a corporação foi acionada com informações de que um estabelecimento comercial localizado na Avenida Rodion Podolsky havia sido furtado e que haviam sido subtraídos aproximadamente R$ 20 mil do interior do cofre.

No local, os militares se depararam com a janela do estabelecimento arrombada, porém, os autores já não se encontravam.

Foi iniciado o patrulhamento e pelas imediações do Bairro Paranoá, foram avistados dois indivíduos já conhecidos dos policiais pela prática de furto e que ao perceberem a aproximação da viatura empreenderam fuga tomando rumo ignorado.

Após intenso trabalho dos policiais, ambos foram localizados dentro de um carro abandonado. Eles confessaram o crime e indicaram onde estava escondido o dinheiro.

Os autores receberam voz de prisão em flagrante delito pela prática de furto qualificado e foram conduzidos a Delegacia juntamente com o dinheiro permanecendo à disposição da justiça.

Foram recuperados nesta ação da Polícia Militar R$ 21.391,00.