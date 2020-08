Semirreboque se solta e deixa rodovia interditada

O tombamento de um semirreboque com carga de fertilizantes, que desatrelou da unidade de tração, interditou um trecho da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Presidente Prudente, na manhã desta quarta-feira (19). O acidente foi no km 455,300 no final da tarde desta terça-feira (18).

Equipes do policiamento estiveram no local na manhã desta quarta-feira (19) para sinalização e orientação durante a manobra de içamento do semirreboque e sua retirada. A pista foi liberada às 11h05.

Para ser realizado o procedimento foi necessário interditar a Rodovia Assis Chateaubriand no trecho compreendido entre os quilômetros 454 e 456, no sentido sul, com acesso na Rodovia Raposo Tavares (SP-270).

A rota alternativa nos pontos de início da interdição era através do prolongamento da Avenida Coronel José Soares Marcondes, com acesso através da Rodovia Raposo Tavares, no km 566, sentido oeste.