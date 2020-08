FLÓRIDA: Administração adquire mais uma ambulância 0 km

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista realizou nesta semana a licitação visando a contratação de mais uma ambulância 0 km.

A empresa vencedora do processo licitatória foi a Proeste Dracena que fornecerá um veículo 2020 motor 0 km mínimo 1.4 Flex/ bicombustível, para remoção de pacientes onde será investida a importância de R$ 86.800,00 com recursos do Governo do Estado.

Para a aquisição desta nova ambulância serão utilizados recursos financeiros viabilizados pelo deputado estadual Thiago Auricchio.

O prefeito Wilson Fróio Júnior ressaltou que a verba junto ao deputado Thiago Auricchio, foi viabilizada pela vereadora Priscila Palomares e o seu esposo, o ex-vereador Massa.

No mês passado, a Prefeitura Municipal já tinha licitado outra ambulância 0 km com recursos viabilizados pelo deputado Ed Thomas.

Então nos próximos dias a Prefeitura Municipal receberá duas ambulâncias 0 km para melhorar o transporte diário de pacientes.