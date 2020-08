MARIÁPOLIS: Iniciada reforma do outro lado da praça

Conforme anunciado pelo prefeito Val Dantas que logo após o término de um dos lados da Praça Frei Dionísio Antonio Marinelli que recebeu revitalização e reforma em 2018, o mesmo já havia reivindicado a obra para o outro lado que não tinha recebido a melhoria.

Com esforço, cobranças e responsabilidade o prefeito conquistou o importante recurso para execução da obra que deu início nesta semana para revitalizar e reformar o patrimônio público que é um dos cartões postais de nossa cidade.



A praça terá novos banheiros, banheiros com acessibilidade, pedra portuguesa no passeio, bancos de concreto, iluminação em LED com placa solar, estacionamento em sextavado, paisagismo, coreto (palco) para apresentações, camarim com banheiro e outras melhorias. Além desses diversos benefícios que a praça pública receberá, a prefeitura também estará executando melhorias na parte frontal da paróquia.

A empresa responsável pela construção da obra é a Company Construção e Transporte, na qual foi a vencedora do Processo Licitatório no valor de R$ 663.878,05. Já a empresa vencedora responsável pela prestação de serviço que visa a consultoria técnica para Projetos Sustentáveis e Meio Ambiente foi a F.S Projetos Ambientais, com o valor de R$ 99.950,00, através de Convite N°. 002/2020, totalizando R$ 763.828,05 de investimentos.

Os valores a serem repassados são provenientes do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), celebrado convênio entre o município de Mariápolis e o Estado de São Paulo, por intermédio do Conselho Gestor do FID, representado pela Secretaria da Justiça e Cidadania.

O prefeito Val Dantas, a vice-prefeita Hermínia, o secretário de Obras Antonio Carlos e a engenheira civil Ingrid estiveram no local acompanhando os trabalhos iniciais de limpeza da área que será totalmente renovada.

Lembrando que é uma obra que aproximadamente 40 anos necessitava de melhoria e era alvo de cobranças dos moradores e visitantes. Totalizando o valor de 2018 utilizado no outro lado da praça e somando o deste ano, serão mais de R$ 1 milhão de investimentos em prol da comunidade, proporcionando mais qualidade de vida e deixando uma cidade mais bonita.