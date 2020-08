Pavimento da Via Expressa de Pompeia é recuperado

Obras são executadas por equipes da Eixo SP em vias que dão acesso à SP 294

Frentes de obras da Eixo SP Concessionária de Rodovias dão sequência aos serviços de recuperação de pavimento no município de Pompeia. Depois da revitalização e manutenção do entorno viário e da região dos pórticos que dão acesso à SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, os trabalhos avançam para a área urbana.

É intensa a movimentação de homens e maquinários na fresagem e recomposição, procedimento em que é retirado o pavimento deteriorado, substituído por nova capa asfáltica. As interdições pontuais são sinalizadas por operadores viários para a orientação dos motoristas. Alterações na programação estão previstas caso chova.

Antiga reivindicação dos moradores, as melhorias seguem com a mobilização das frentes há mais de um mês. “Pompeia é uma das prioridades no cronograma da Eixo SP em seu plano de investimentos inicial, uma gama de serviços que irá revitalizar e ampliar a segurança e o conforto dos condutores que utilizam as 12 rodovias administradas pela Concessionária”, afirma José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.