FLÓRIDA: Retorno das missas presenciais acontece neste domingo com restrições

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista programou para este domingo (23), o retorno das missas com a presença de fiéis dentro de seu templo respeitando às determinações da Organização Mundial de Saúde e da Diocese de Marília com referência à pandemia da Covid-19.

Entre os requisitos para a retomada das missas presenciais, ficou estipulada a lotação máxima de 90 pessoas por celebração (40% da capacidade do local), uso de máscaras, higienização das mãos e aferição de temperatura, proibição da aglomeração antes e depois das missas, entre outras determinações.

É importante frisar, que segundo as regras anunciadas pela paróquia, para participar das missas, os fiéis deverão realizar o agendamento prévio pessoalmente na Secretaria Paroquial ou por ligação telefônica e não será permitida a entrada de pessoas que não estiverem com o nome no agendamento.

Serão celebradas missas às quartas-feiras (19h30), às sextas-feiras (7h – especial para o grupo de risco), sábados (19h) e domingos (às 7h, 9h30 e 19h), sendo solicitado que o fiel participe apenas de uma missa por semana e que pessoas com sintomas gripais participem em suas casas através da transmissão ao vivo.

“Peço a todos os fiéis para que sejam conscientes e que nos ajudem a retomar as missas presenciais com total segurança, cumprindo as normas e garantindo a segurança de todos. Com fé em Deus Pai, vamos superar a doença e aos poucos retornar à normalidade”, pediu o padre José Ribeiro.