Animais são mortos e grande pegada ‘misteriosa’ intriga moradores

Em entrevista, o marido da proprietária do Pesqueiro Recanto Nativo, Joelso Santos Silva, de 50 anos, afirmou que recebeu uma ligação do cunhado, que mora no recanto, afirmando que todos os animais tinham sido “abatidos”. Ao chegar no local para ajudar o parente, Joelso afirma que se deparou com uma cena “muito esquisita”.

“Estavam todos espalhados, mortos, com ferimento no pescoço e só”, afirma. Ele diz, ainda, que apenas uma carneira conseguiu sobreviver, pois correu para a área próxima à residência e se manteve escondida. Todos os outros animais, sendo várias cabras e pelo menos três gansos, não tiveram a mesma sorte. “Encontrei animal morto até dentro do açude.”