FLÓRIDA: Deputado Mauro Bragato pede estadualização da vicinal para o rio do Peixe

O deputado estadual Mauro Bragato enviou ofício ao secretário de Transportes do Governo do Estado de São Paulo, João Octaviano, solicitando agilidade nos estudos para que diversas vicinais da região sejam estadualizadas.

Entre as vicinais reivindicadas para ser estadualizadas pelo Governo do Estado, está a estrada vicinal Kiichiro Hatori que liga Flórida Paulista ao rio do Peixe, num total de 18 quilômetros.

Ressaltou o deputado que a solicitação da estadualização da referida estrada se faz necessário devido o aumento do fluxo de veículos pesados para o transporte de cana e produtos agrícolas, sendo importante a constante manutenção por parte da Prefeitura.

Ainda o deputado destacou que a estadualização se faz necessário principalmente diante das dificuldades financeiras que os municípios têm em manter a vicinal em boas condições.

“A estadualização da vicinal é muito importante para os municípios e usuários das estradas, pois garante melhor conservação e segurança no tráfego diário por veículos e caminhões, além de proporcionar economia aos municípios”, afirmou Mauro Bragato.