Incêndio atinge garagem de empresa de ônibus e deixa parte da frota destruída

Segundo a corporação, 49 ônibus foram destruídos no incidente. Imagens enviadas mostram uma fumaça preta provocada pelo fogo, que pôde ser vista a quilômetros de distância do local onde está situado o barracão.

De acordo com a corporação, foram usados 100 m³ de água e 30 pessoas (incluindo bombeiros, brigadistas de empresas privadas e agentes da Defesa Civil) participaram do combate às chamas. As possíveis causas do incêndio estão sendo apuradas.