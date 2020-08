Carro é arrastado por 60 metros após colisão com trem

O motorista do carro teve ferimentos leves. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento com dores nos ombros e no pescoço.

De acordo com a maquinista, de 24 anos, todos os procedimentos sonoros e luminosos de passagem do trem foram feitos. Ele ainda afirmou que acionou os freios de emergência, mas não foi possível evitar a batida. O comboio de carga saiu de Sumaré (SP) e iria até Jundiaí (SP).

A Guarda Municipal permanece no local aguardando a perícia da polícia científica para uma avaliação técnica sobre as causas do acidente.

Para realizar a perícia e a remoção dos veículos, a passagem de carros que liga o Centro, através da Avenida Paulista, aos bairros Bom Retiro, Nova Era, Palmares, Figueira, União, São Pedro, Pedra Verde, Monte Verde, Ribeirinho, Ribeiro e Ortizes ficará interditada.