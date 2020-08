Motorista sai ileso de capotamento

Por volta de 14h40 deste domingo (23), foi registrado um capotamento na Rodovia Byron de Azevedo Nogueira, no km 5 + 50 metros.

Segundo informações obtidas no local pela reportagem, um veículo Corsa placas de Dracena conduzido por um rapaz de 23 anos fazia o sentido Ouro Verde a Dracena, quando um cachorro cruzou a sua frente e ele perdeu o controle da direção capotando a direita da pista de rolamento, caindo dentro de uma valeta.

Felizmente o motorista não se feriu, foram registrados apenas danos materiais no veículo.

A Polícia Militar de Dracena e Equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros estiveram no local para os procedimentos de praxe. Funcionários do DER também estiveram no local para sinalizar a rodovia que não precisou ser interditada.