Veículo capota na SP-294 e passageiro fica ferido

Uma pessoa sofreu ferimentos, considerados de natureza leve, durante acidente ocorrido na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), altura do município de Iacri, na manhã deste sábado, dia 22. O carro envolvido no capotamento, ocorrido por volta das 05h30 da manhã de hoje, é um Fiesta placas de Osvaldo Cruz.

Segundo informações, o veículo transitava no sentido Iacri a Osvaldo Cruz e no quilômetro 550, proximidades do trevo secundário de acesso aos município de Iacri e Bastos, por motivos a serem apurados, capotou parando no acostamento. Uma pessoa que seria passageiro foi conduzido com ferimentos leves pela ambulância da Concessionária Eixo para a Santa Casa de Tupã.