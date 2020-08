Covid-19 mostra tendência de queda no Brasil, diz OMS

O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Michael Ryan, afirmou nesta sexta-feira, 21, que o Brasil atingiu estabilidade no número de novas infecções de covid-19 com alguns locais em tendência de queda, mas que padrão precisa ser mantido para progredir no combate à doença.

“Estamos neste período difícil no Brasil, onde a situação parece estar melhorando, mas agora é necessária uma resposta muito forte e dedicada para suprimir a transmissão”, disse durante coletiva de imprensa. O diretor que ressaltou que pelo País ser grande em extensão, há áreas que ainda enfrentam alta nos casos. “Mas, no geral, a tendência no Brasil é de estabilidade ou queda e isso precisa continuar”.