IRAPURU: Mazinho e Luiz Vittoretti são confirmados pré-candidatos a prefeito e vice

Em Irapuru foi anunciado no último final de semana a primeira dobradinha visando disputar a sucessão municipal deste ano na cidade.

O atual vice-prefeito Mazinho confirmou a sua pré-candidatura a prefeito e anunciou como pré-candidato a vice-prefeito Luiz Vittoretti que é agente penitenciário e fisioterapeuta.

Os dois são filiados ao DEM.

A dobradinha que foi anunciada através das redes sociais, conta com o apoio do atual prefeito Silvio Ushijima com o objetivo de continuar o trabalho realizado pela atual administração municipal.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, Mazinho e Luiz Vittoretti devem contar com uma ampla coligação composta por sete partidos políticos de Irapuru.