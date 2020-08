Marido de Flordelis foi envenenado seis vezes antes de ser morto a tiros

O marido da deputada federal Flordelis (PSD-RJ), Anderson do Carmo, sofreu tentativa de envenenamento por seis vezes dias antes de ser morto com mais de 30 tiros em junho de 2019. É o que aponta o inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Nesta segunda-feira (24), as investigações foram concluídas. Chegou-se à conclusão que a parlamentar mandou matar o marido por razões financeiras. Ele era o detentor dos valores da família.

Uma operação da Polícia Civil e do MPRJ prendeu, na manhã desta segunda (24), seis filhos e uma neta de Flordelis. Além dos parentes, um ex-policial militar e a companheira dele também foram presos. São cumpridos ainda seis mandados de busca e apreensão, incluindo no apartamento funcional da deputada em Brasília-DF.

O delegado Antônio Ricardo Lima Nunes, que atua no caso, conta que a deputada ficou surpresa com a operação. “Ela foi surpreendida com a nossa chegada. Chorou um pouco”, disse, em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo. “O importante é que as prisões foram cumpridas e a investigação chegou ao fim hoje.”