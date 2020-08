Palmeiras vence o Santos no Morumbi com gols de Luiz Adriano e Patrick de Paula

Patrick de Paula tem mostrado o quanto é protagonista neste atual time do Palmeiras. Neste domingo (23), o volante mostrou mais uma vez o quanto é especial ao decidir o clássico contra o Santos na vitória por 2 a 1, no Morumbi.

O Verdão foi melhor na primeira vitória em clássicos no ano e segue invicto como mandante atuando no Allianz Parque, Pacaembu, Fonte Luminosa e agora no estádio do rival São Paulo.

O primeiro palmeirense teve auxílio do VAR. Bruno Henrique cobrou falta e Alison esticou o braço na barreira. O árbitro de vídeo chamou Vinicius Dias Gonçalves, que confirmou a penalidade. Luiz Adriano cobrou e fez, no final do primeiro tempo.

O Peixe empatou logo no segundo minuto da etapa complementar. Em lances de quem vieram do banco de reservas no intervalo. Jobson e Ramires disputaram bola cobrada na área por Sánchez. O palmeirense jogou contra o próprio gol.

Depois do empate o Alvinegro se encolheu e viu o rival tomar as ações. A partir daí começou a aparecer Patrick de Paula. Primeiro, o camisa 5 cobrou falta de longe e acertou o travessão de João Paulo.

Em novo embate entre Patrick e o goleiro santista, foi a vez do palmeirense levar a melhor. Ele pegou de primeira após passe de Willian e garantiu o triunfo palmeirense, o segundo seguido no Brasileirão.

Após marcar na semifinal do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta e bater o pênalti decisivo na decisão diante do Corinthians, o volante volta a brilhar pelo Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2X1 SANTOS

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

Dia/Horário: 23 de agosto de 2020, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (ambos SP)

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Luiz Adriano, Rony e Gabriel Silva (PAL); Felipe Jonatan, Alison e Diego Pituca (SAN)

Gols: Palmeiras: Luiz Adriano, 46’1T (1-0), Ramires (contra), 2’2T (1-1), Patrick de Paula, 27’2T (2-1)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke, 27’1T), Luan, Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Gabriel Menino (Gustavo Scarpa, 24’2T), Bruno Henrique (Ramires, Intervalo), Patrick de Paula, Lucas Lima; Rony (Willian, 14’2T) e Luiz Adriano (Gabriel Silva, 24’2T). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

SANTOS: João Paulo; Pará (Madson, 25´2T), Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Jobson, Intervalo), Sanchéz (Marcos Leonardo, 30’2T); Soteldo, Marinho (Tailson, 13’2T) e Kaio Jorge (Lucas Braga, Intervalo). Técnico: Cuca.