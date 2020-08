China tem vacinado trabalhadores de risco contra Covid-19 desde julho

A China anunciou, no último sábado (22), que está aplicando desde julho uma vacina experimental contra o novo coronavírus (Sars-coV-2) nos funcionários de alto risco. De acordo com o governo, estão na lista os profissionais do combate à Covid-19 e aqueles que trabalham nas fronteiras.

O diretor do Centro de Ciência e Tecnologia da Comissão Nacional de Saúde, Zheng Zhongwei, disse à imprensa que a vacina obteve aprovação para ser aplicada no dia 22 de julho.

“A ideia é estabelecer uma barreira imunológica protegendo primeiro aqueles que estão mais vulneráveis ao vírus. Uma vez que a gente construa uma barreira imune para o staff médico, trabalhadores envolvidos nas operações básicas da cidade — como na agricultura e no transporte e indústria — outros poderão ser elegíveis para a vacinação”, discursou ele.

A produção do imunizante ficou a cargo da estatal Sinopharm — que colocou sua vacina da Covid-19 na fase 3 dos testes na Argentina, Marrocos, Emirados Árabes Unidos e Peru. Esta matéria tem informações do Uol.