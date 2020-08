Homem fica ferido após tombamento de trator

Um homem, que não teve nome e nem idade revelados, ficou levemente feriado após passar mal e tombar o trator que dirigia em uma ribanceira às margens da estrada rural do bairro Guarani, em Salmourão. O fato aconteceu na tarde deste sábado (22).

A vítima foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, pelo Serviço de Ambulância de Salmourão.

Uma equipe do Corpo Bombeiros esteve no local juntamente com o policiamento de área da 3° Cia de Osvaldo Cruz.