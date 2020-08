MARIÁPOLIS: Piscina pública municipal é inaugurada

A piscina pública municipal de Mariápolis foi inaugurada na tarde do dia 14 e recebeu o nome “Alberto Pigari” – um pioneiro, comerciante que residiu e atuou por décadas no município.

O importante patrimônio público ficou abandonado há cerca de 20 anos e sua recuperação era anseio da população que cobrava frequentemente dos gestores.

Diversas autoridades participaram da solenidade e os familiares do homenageado também estiveram presentes, entre eles Juraci Tavares Pigari (esposa), os filhos Carlos Alberto Pigari e Ana Lúcia Pigari e o neto Gabriel Pigari.

A obra foi executada pela empresa Company Construção Civil. O valor total foi R$ 329.392,33, sendo R$ 300 mil através de emenda do deputado estadual Reinaldo Alguz, com recursos transferidos do governo do Estado por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão. Ainda foram utilizados R$ 29.392,33, por recursos próprios da prefeitura, entre trocas de filtros e outros equipamentos necessários.

O recurso foi solicitado ao deputado através do prefeito Val Dantas, juntamente com os vereadores Paulino Vieira da Silva e Aparecida Ribeiro Sensiarele.

As autoridades fizeram uso da palavra, elogiaram e parabenizaram a administração pela importante obra que era anseio há décadas dos moradores. No final, descerraram a placa inaugural da piscina pública municipal “Alberto Pigari”

Devido a pandemia da Covid-19, o convite não foi estendido à população para evitar aglomerações.