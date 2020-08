Osvaldo Cruz confirma participação na Segundona

Agora, o time fica no aguardo do conselho técnico, marcado para quinta-feira (27), às 15h, quando serão definidas as datas e a fórmula de disputa do torneio. Outro representante do Oeste Paulista no cenário profissional, o Grêmio Prudente também confirmou participação no certame.

Sobre o protocolo do campeonato, Rubens disse acreditar que ainda poderá existir uma mudança quanto a quem vai arcar com os custos dos testes semanais para a Covid-19, um dos fatores que motivou um manifesto por parte de 21 equipes. Porém, mesmo que não haja alteração e essa responsabilidade siga com os clubes, o Azulão se prepara para as despesas.

– Se tiver que arcar, vamos arcar. Estou cotando, com opções de laboratório em Osvaldo Cruz e São José do Rio Preto. Buscaremos parceiros. Mas não estou me preocupando agora com esses gastos. Na videoconferência com a Federação, foi levantada a possibilidade de os times ficarem livres destes gastos, dependendo da quantidade de equipes na disputa do certame.