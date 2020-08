Veículo tem a traseira destruída em colisão com caminhão na SP-294

Na manhã desta segunda-feira (24), a condutora de um veículo Toyota Yaris, placa de Osvaldo Cruz, trafegava pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros no sentido Iacri para Tupã.

Ao se aproximar do trevo de acesso ao Distrito de Universo obedecendo a sinalização existente reduziu a velocidade, sendo atingido na traseira por uma carreta, também de Osvaldo Cruz, que seguia no mesmo sentido de direção.

Com a violência do impacto, o veículo Yaris ficou com a traseira totalmente destruída. Equipes de socorro da concessionária Eixo SP estiveram no locam, mas por sorte ninguém se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registro do boletim de ocorrência.