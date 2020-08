Dracena Tempersul foca treinos para a estreia na Liga Nacional

A primeira partida do Dracena Tempersul Intelli na Liga Nacional de Futsal (LNF) 2020 já tem adversário, data, horário e local definidos. Será no próximo domingo (30), às 11h15, contra o Magnus Sorocaba, no ginásio poliesportivo “Prof. João Carlos de Camargo”, em Votorantim. A partida terá transmissão da TV Brasil.

Por Dracena ainda estar na fase laranja do Plano SP de flexibilização do isolamento, a equipe está treinando no Andradina Tênis Clube, na cidade distante cerca de 70 Km, em uma quadra de dimensões oficiais (40 x 20 metros), colocando fim ao período de atividades no campo da Tempersul.

O técnico Bruno Silva acredita que a intertemporada feita pela equipe pode ser um diferencial neste momento inicial da competição. “Agora é o momento de começarmos a colher os frutos de termos voltado aos treinos presenciais no início de junho e trabalhado bastante no condicionamento físico”, analisou.

Para o comandante dracenense, o time tem condições de somar pontos na estreia. “Esperamos fazer um bom jogo, errando o mínimo possível, tendo em vista a qualidade do nosso adversário. Acreditamos que o trabalho desenvolvido nesse período nos permite acreditar em conquistar pontos e começar a Liga Nacional da melhor forma” completou o comandante.

A programação da equipe dracenense prevê treinamentos em Andradina até a próxima sexta-feira (29) e viagem para Sorocaba no sábado.

Amigos da LNF

Na temporada 2020 a Liga Nacional de Futsal terá transmissão na TV Brasil, Sportv e LNFTV.

Na plataforma virtual da LNFTV o acesso será mediante cadastro e assinatura, com parcela única de R$ 99,90 e parte do montante será repassado ao clube. Para aderir ao plano é preciso acessar o site da LNF (https://ligafutsal.com.br/)