FLÓRIDA: Ameaçada de extinção, arara “pega carona” com ciclistas e faz sucesso com quem passa pelo local

“A Lala é livre pelo local, sempre aparece pelas redondezas do bairro. Ela acompanha a grande maioria dos ciclistas e tornou-se atração, uma nova companhia”, disse o ciclista

O passeio com a ave ocorreu pela primeira vez no dia 22 de agosto.

“Foi uma experiência incrível. Sabia sobre a companhia extraordinária pelo local, mas nunca tinha vivenciado. O contato com a natureza, com uma arara-canindé linda, vivendo solta pelo local, renova as nossas energias e confirma o quanto a natureza é fantástica”, contou Oliveira.

O praticante, que é de Adamantina (SP), mas que costuma pedalar pela região, iniciou o ciclismo por conta da pandemia do novo coronavírus. Com o incentivo para exercícios ao ar livre, ele contou que foi o esporte com que se identificou e hoje não se vê sem os pedais, fazendo parte da equipe Pedal da Terceira Idade. A experiência ficou ainda melhor com a companhia de Lala.

“O pessoal do bairro nomeou-a assim. Lala vive livre. Entretanto, o pessoal costuma fornecer alimentação adequada quando ela aparece pelo bairro. Devido a isso, sua aparição é frequente por aquela região”, explicou Oliveira.

A arara costuma sempre estar pelo local e, conforme os ciclistas vão passando, ela os acompanha e deixa todos admirados com sua beleza.