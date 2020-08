Lobo-guará é capturado na zona urbana e devolvido na natureza

Na tarde desta quarta-feira (26) integrantes do Policiamento Ambiental de Dracena receberam a informação de que o Corpo de Bombeiros de Panorama, teria recebido um chamado para capturar um lobo-guará (chrysocyon brachyurus) que perambulava pela região urbana da cidade, nas imediações de um posto de saúde.

O animal foi capturado e submetido a exames que constataram perfeita saúde e sem nenhum ferimento ou outro trauma que lhe exigia cuidados especiais.

Após o check-up, o animal, que consta na lista das especies ameaçadas de extinção foi encaminhado para a unidade da Polícia Militar ambiental que providenciou a soltura do mesmo, em um Parque Estadual de reserva ambiental nas imediações do Rio do Peixe onde, acompanhados de vigilantes da unidade de conservação natural, o animal foi libertado em seu habitat natural.