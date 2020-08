Prefeitura tem 13 funcionários afastados para disputar as eleições

Tendo em vista as eleições municipais que vão acontecer em primeiro turno no dia 15 de novembro e obedecendo à legislação eleitoral, funcionários municipais interessados em disputar os cargos de vereador, prefeito e vice deveriam se afastar dos cargos públicos até a sexta-feira passada (14).

Em Flórida Paulista, a portaria 141/2020, assinada pelo prefeito Wilson Fróio Júnior, concedeu o afastamento a 13 funcionários públicos municipais que devem participar do pleito eleitoral.

Manifestaram o interesse de afastamento para a disputa aos cargos eletivos o médico e ex-prefeito Dr. Max Grison; os ajudantes gerais Adinete Ramalho de Araújo, Wilson Martins e Dário Pereira Alves; o agente de endemias Felipe Gomide Miguel; os motoristas José Ricardo David de Oliveira, Osvaldo Ruiz Marques, João Batista Freschi e Sidnei Gazola (vereador da atual legislatura); o técnico em segurança do trabalho Tiago Ribeiro de Souza; os agentes comunitários de saúde Lindalva dos Santos e Roberto Fernando Martins dos Santos (vereador da atual legislatura); e o professor Sócrates Adalberto da Costa (vereador da atual legislatura).

O objetivo do afastamento é cumprir o calendário eleitoral, que determina o prazo de 90 dias antes do pleito para que os futuros candidatos deixem o cargo público, sem correr o risco de cair na lei de inelegibilidade. Porém todos os servidores afastados continuam recebendo os salários durante o período de afastamento, devendo retornar ao trabalho após as eleições.