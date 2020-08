SALMOURÃO: Inaugurada a creche-escola

Na sexta-feira (21), o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal entregaram a unidade do Programa Creche-Escola de Salmourão.

Em razão da pandemia, a inauguração foi feita de forma virtual transmitida pelas redes sociais e contou com a presença de autoridades municipais e também da Diretora Regional de Ensino Irmes Mattara, representando a Secretaria Estadual de Educação.

A Creche-Escola Municipal Maria Helena Specian Fiani – Comecinho de Vida tem capacidade para atender 130 crianças de 0 a 5 anos.

O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A moderna unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

De acordo com o Governo do Estado, a construção da creche-escola é resultado do investimento de mais de R$ 1,6 milhão da Seduc (Secretaria da Educação do Estado) através da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) em parceria com a Prefeitura de Salmourão.

A atual administração municipal teve um grande trabalho para finalizar e entregar a creche-escola, onde houve problemas com a antiga empresa que foi contratada na gestão anterior, sendo necessária outra licitação e desta forma, nova autorização por parte do Governo do Estado.

O moderno prédio está totalmente concluído e também mobiliado com móveis, equipamentos e materiais didáticos prontos para receber os alunos, sendo que o início das atividades se dará conforme a pandemia permitir.