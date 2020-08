Seis meses após 1ª confirmação, SP chega a 776 mil casos de covid-19

Há seis meses, no dia 26 de fevereiro, o estado de São Paulo registrava o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no país, um brasileiro que havia chegado da Itália. No mesmo dia, o governo paulista criava o Centro de Contingência do Coronavírus – que, desde então, é o órgão responsável pela divulgação de dados e políticas públicas relacionadas à covid-19.

Nesses seis meses, o estado paulista já registrou 776.135 casos confirmados de covid-19 [doença causada pelo novo coronavírus], com 10.465 deles confirmados nas últimas 24 horas. Do total de infectados, 592.537 estão recuperados.

O estado tem agora 29.194 óbitos, com 282 mortes ocorridas nas últimas 24 horas.

Há 4.987 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) de todo o estado em casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus, além de 6.355 internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 54,9% no estado e em 52,9% na Grande São Paulo.