TOR da Polícia Rodoviária prende indivíduo com carregamento de maconha

A ocorrência está em andamento e ainda não foi divulgado o peso total do entorpecente.

O Policiamento Rodoviário abordou um conjunto de veículo de carga (cavalo trator e semirreboque), com placas de Joinville (SC), e em busca veicular na carga que transportava, canos de PVC, foi localizado na parte da frente no interior do semirreboque baú, embaixo da referida carga, certa quantidade de maconha.