Colisão entre caminhões deixa veículo destruído e motorista ferido

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu três veículos: um caminhão, uma carreta e um caminhão-cegonha no quilômetro 202. O desvio estava sendo orientado pelos policiais, através do sistema Pare e Siga.

A PRF informou que os veículos foram retirados do local e o trânsito foi normalizado após as 12h. Uma vítima da colisão foi levada à Santa Casa de Lins com ferimentos leves.