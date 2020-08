FLÓRIDA: Bandidos armados fazem vigia de refém e roubam ambulância, caminhão e ferramentas

As Polícias Civil e Militar atuam neste momento em uma ocorrência de roubo nas dependências da nova subestação em construção na zona rural de Flórida Paulista.

Segundo apurado pelo Núcleo de Jornalismo do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site), na madrugada desta quinta-feira (27), cinco bandidos armados renderam o vigia da empresa terceirizada que presta serviços no local e cometeram o roubo.

Do local foram levados dois veículos, sendo uma ambulância que estava carregada com ferramentas e um caminhão. Há ainda a hipótese de que eles possam ter levado outros objetos, porém, só será confirmada com uma ampla vistoria no local, o que deve acontecer nas próximas horas.

Após o roubo, os indivíduos fugiram deixando o vigilante amarrado. Ele foi encontrado nas primeiras horas da manhã de hoje quando outros funcionários que atuam na obra chegaram para iniciar mais um dia de trabalho.

As polícias Civil e Militar atuam nesta ocorrência. Nossa equipe de jornalismo segue acompanhando os trabalhos e a atualização desta reportagem pode acontecer a qualquer momento.