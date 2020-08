FLÓRIDA: Mesmo com identificação, bairros e distrito industrial não são atendidos pelos Correios

Os moradores do bairro Morada do Sol, Residencial Hosoume e os empresários do distrito industrial continuam sofrendo com o descaso da agência dos Correios de Flórida Paulista, que mesmo com a identificação de ruas e avenidas realizada pela Prefeitura, não estão tendo acesso aos serviços de entregas de correspondências.

Tal problema vem sendo destaque em várias reportagens do jornal e site Folha Regional, inclusive, a empresa elencava como motivo para a não entrega de correspondências nos locais afetados, a falta de identificação de ruas e avenidas nos referidos locais, porém, visando sanar a situação, a Prefeitura Municipal providenciou o serviço há mais de nove meses, porém, até o momento, os Correios não fez a sua parte, já que os moradores continuam tendo que retirar cartas, encomendas e outras postagens na agência que fica no centro da cidade distante até mais de 2 km dos referidos locais.

Fato que chama a atenção e revolta os reclamantes, é que encomendas via Sedex já eram e continuam sendo entregues mesmo antes da pintura dos nomes das ruas e avenidas no Morada do Sol, Hosoume e distrito industrial, o que é visto como uma falta de respeito da empresa para com os moradores e empresários.

Nossa reportagem encaminhou um e-mail ao setor de informações à imprensa dos Correios e aguarda um posicionamento da empresa.