IBGE estima em 925.080 pessoas a população nos 56 municípios do Oeste Paulista em 2020

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou a estimativa da população para 2020 nesta quinta-feira (27). De acordo com o levantamento, os 56 municípios do Oeste Paulista somam 925.080 habitantes. Em 2019, a projeção era de 920.894.

Somente em Presidente Prudente, a estimativa é de 230.371 moradores, sendo a cidade mais populosa da região. No ano passado, a população projetada era de 228.743 pessoas. No outro extremo, aparece Flora Rica, com somente 1.430 habitantes.

Além de Presidente Prudente, no grupo dos maiores municípios, entre 30 mil até 50 mil habitantes, constam: Dracena (47.043), Presidente Epitácio (44.389), Presidente Venceslau (39.583), Adamantina (35.111) e Osvaldo Cruz (33.000).

Entre 20 mil e 30 mil habitantes, há nove cidades. De 10 mil até 20 mil, há oito municípios. Até 10 mil moradores, são 32 cidades.

Entre as menores, além de Flora Rica, estão: São João do Pau d’Alho (2.100), Ribeirão dos Índios (2.224), Sagres (2.430), Estrela do Norte (2.770) e Santa Mercedes (2.934).

Segundo o IBGE, as estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da lei nº 8.443/1992 e à lei complementar nº 143/2013.

O IBGE ainda explicou que as populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios.

O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos censos demográficos (2000 e 2010) e ajustadas. As estimativas municipais também incorporam alterações de limites territoriais municipais ocorridas após 2010.

O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do Brasil, com 12,3 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,75 milhões), por Brasília (3,05 milhões) e por Salvador (2,88 milhões).

Confira na tabela abaixo a estimativa da população dos municípios do Oeste Paulista para 2020.

Estimativa da população para 2020 no Oeste Paulista