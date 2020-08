Incêndio em carga de algodão atinge carreta

O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Rodoviária e um caminhão pipa de uma usina da região de Presidente Prudente também auxiliaram na operação para conter as chamas.

De acordo com a Defesa Civil, a causa do incêndio ainda não foi esclarecida. O condutor do veículo estava trafegando pela rodovia quando foi avisado que a carga de seu veículo estava em chamas.