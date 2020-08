MARIÁPOLIS: Trevo é revitalizado e recebe moderna iluminação

A inauguração do trevo de Mariápolis “Ângelo Rufato” foi marcada por emoções, lágrimas e agradecimentos de seus familiares, ocorrida no final da tarde do dia 14.

O trevo recebeu luminárias, mastros e bandeiras (Brasileira, Estado de São Paulo e município de Mariápolis).

A benfeitoria foi executada com recursos próprios da prefeitura. Estiveram presentes na solenidade, o prefeito Val Dantas; primeira-dama e secretária da Secretaria de Assistência Social Rose Barbosa, vice-prefeita Hermínia Jordão, secretário de Obras Antonio Carlos, presidente da Câmara Valdecir (Chimba) e vereadora Cidinha, Polícia Militar, Osmar do Depósito Alvorada (vizinho) e alguns populares. Os familiares do homenageado também estiveram presentes, entre eles Linda (esposa), filha Madalena, sobrinhos Célia, Rodrigo, Abigail e demais.

Os participantes fizeram uso da palavra e elogiaram o novo trevo, principalmente a homenagem dada ao pioneiro “Ângelo Rufato”.

No final, descerraram a placa inaugural. Devido a pandemia da Covid-19, o convite não foi estendido à população para evitar aglomerações.