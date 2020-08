Morre o produtor musical Arnaldo Saccomani

Instrumentista, produtor musical, compositor e jurado em programas de televisão, Arnaldo Saccomani veio a falecer no início da madrugada desta quinta-feira, 27.

Arnaldo, já de muitos anos, sofria de uma diabete muito severa e insuficiência renal.

Trabalhou no SBT até janeiro passado, como diretor musical das novelas, desde “Véu de Noiva” até “As Aventuras de Poliana”, participando também de vários programas.

Foi jurado do “Astros”, “Ídolos”, “Qual é o seu talento?” e, nesses últimos anos, também participou do quadro “Dez ou Mil”, no “Programa do Ratinho”.

Depois de trabalhar em algumas rádios de São Paulo, como Antena Um e Jovem Pan 2 na década de 1990, passou a se dedicar à produção musical, em trabalhos de Tim Maia, Jane Duboc, Mara Maravilha, Peninha, Placa Luminosa, Rita Lee, Fábio Junior, Ronnie Von, Angel, Tiririca, Larissa Manoela e vários grupos de pagode.

Arnaldo completou 71 anos no último dia 24. Faleceu em casa. Deixou esposa e duas filhas