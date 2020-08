Rússia trabalha em vacina capaz de imunizar Covid-19 e gripe em uma dose

Além da Sputnik V , a Rússia trabalha em outra vacina contra a Covid-19. No entanto, uma só dose também deve imunizar humanos contra a gripe comum. A informação é do diretor do Centro Nacional de Pesquisa Médica do país, Yevgeny Shlyakhto.

O diretor afirmou à REN TV que essa nova vacina está na fase inicial de desenvolvimento. Então, deve passar pela etapa de teste com animais e pelos testes clínicos .

“Esta será uma vacina combinada. Ela conterá componentes que formarão a imunidade para gripe e para Covid-19”, disse Shlyakhto.

A vacina Sputnik V foi anunciada pelo presidente da Rússia , Vladimir Putin, no dia 11 de agosto. Desde então, levantou suspeitas em relação à sua eficácia , já que foi aprovada pelo Ministério da Saúde do país apenas dois meses após seu desenvolvimento.