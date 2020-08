FLORA RICA: Sugerido testes de Covid-19 em todos os servidores municipais

Em sessão da Câmara Municipal de Flora Rica foi apresentada indicação de autoria do vereador Alan Gonçalves Moreira, solicitando à Prefeitura Municipal que diante do caso excepcional da pandemia por Covid-19 no município, reivindicou para que seja adquirido testes rápidos e feito em todos os servidores municipais.

Foi destacado que Flora Rica tem previsão de recebimento o valor de R$ 178.562,77 para combate ao coronavírus em ações a serem realizadas dentro do município.

“Devemos valorizar os esforços de todos os servidores, excepcionalmente neste momento em que os casos vêm aumentando; por esta razão sugiro que forneça aos servidores os testes rápidos com estes recursos destinados para combate à pandemia uma vez que os casos no município estão em elevação”, justificou o pedido.