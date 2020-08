FLÓRIDA: Polícia Civil investiga furto e recupera 12 vacas avaliadas em R$ 30 mil

Um amplo trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil de Flórida Paulista em parceria com a Polícia Civil de Jales/SP, resultou na recuperação de 12 vacas que haviam sido furtadas na zona rural da Cidade Amizade no dia 14 de abril deste ano.

Na ocasião, criminosos invadiram a propriedade no Bairro Santo André entre a noite e a madrugada e levaram 25 cabeças de gado avaliadas em R$ 60 mil.

O furto só foi percebido quando o pecuarista proprietário dos animais chegou ao local por volta das 5h da manhã acionando as polícias Civil e Militar.



A INVESTIGAÇÃO

De acordo com entrevista via fone realizada pela reportagem do jornal e site Folha Regional com o delegado de Polícia, Dr. Hilton Testi Renz, que conduziu as investigações, a recuperação dos animais só foi possível graças ao incansável trabalho dos policiais e pela parceria estabelecida com a Polícia Civil de Jales que prendeu um indivíduo em uma fazenda na área rural do município de Quatá.

Dr. Hilton destacou ainda que o autor é acusado de várias ações semelhantes a esta realizada em Flórida Paulista e que imediatamente, após sua detenção, foi feito contato com o pecuarista floridense que se deslocou para a propriedade rural onde estavam os animais e reconheceu algumas de suas vacas que haviam sido subtraídas.

As 12 vacas recuperadas, segundo a Polícia Civil, estão avaliadas em torno de R$ 30 mil, tendo assim o prejuízo sido amenizado em partes, já que outros 13 animais ainda não foram localizados.

Ainda nesta ação, a Polícia Civil recuperou outros animais bovinos furtados em Santo Antônio do Aranquanguá, Arco Íris e Rinópolis.

O homem permaneceu detido à disposição da Justiça.

Em conversa com a nossa reportagem, o pecuarista vítima do furto enalteceu o trabalho da Polícia Civil de Flórida Paulista na elucidação do crime e recuperação de parte de seus animais.