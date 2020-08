Policia Civil prende homem que mantinha bar de fachada para vender drogas

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes – DISE), prendeu nesta quinta-feira (27), um homem, de 43 anos, suspeito de manter um bar de fachada para vender drogas. A prisão ocorreu no bairro Jardim Alvorada em Dracena.

A Polícia Civil vinha investigando o suspeito em razão de informações de que o homem estaria utilizando um bar de fachada, no bairro Jardim Alvorada, para promover venda de drogas a usuários e ainda facilitário o consumo do entorpecente no interior do bar.

Diante de todas as informações, foi realizado um trabalho de monitoramento do local sendo que os agentes observaram a presença de indivíduos que aparentavam ser usuários de drogas, e ainda durante período de observação perceberam quando o suspeito entregou algo, parecido ser um papelote de droga, a uma mulher que estava dentro do bar. A mulher em seguida abriu o papelote e teria demonstrado que iria fazer o consumo da substancia recebida ali no local.

O homem e a mulher foram abordados próximo ao balcão do estabelecimento onde foi encontrado uma porção de crack e um cachimbo artesanal comumente utilizado para fazer o consumo de crack.

Em prosseguimento, os policias civis passaram a realizar busca no bar e no banheiro do estabelecimento, escondido próximo a janela, foram encontradas 20 porções de crack, todas embaladas em condições de venda ao varejo, e ainda duas 2 porções cocaína.

Ao ser inquerido o homem acabou confessando que realizava a venda de drogas para uma terceira pessoa, porém recusou-se a informar quem seria, alegou ainda que mantinha o comércio de drogas para sustentar o vício.

O homem e a mulher, bem como as drogas apreendidas, foram levados para a sede das Delegacias Especializadas. Após a lavratura da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas o homem foi conduzido a cadeia ficando disposição da Justiça, ele já possuía antecedentes por crimes de tráfico de drogas e violência doméstica. A mulher foi ouvida e liberada ela irá responder por posse de drogas.