Homem fica ferido em acidente na SP-294

Um homem, de 69 anos, ficou levemente ferido em um acidente registrado na tarde deste sábado (29), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a SP-294, em Osvaldo Cruz.

Segundo informações colhidas no local pela reportagem do Portal Metrópole de Notícias, a vítima conduzia um veículo VW Saveiro, placas de Osvaldo Cruz, sentido Osvaldo Cruz a Parapuã, quando no km 567 ao tentar entrar em uma estrada rural às margens da Rodovia, um caminhão carregado com combustível, que realizava manobra de ultrapassagem de um outro caminhão, colidiu transversalmente contra a Saveiro.

Com o impacto, a vítima perdeu o controle da direção e parou em um barranco às margens da rodovia.

A vitima foi socorrida pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz, para a Santa Casa do município, com ferimentos leves nos braços e escoriações pelo corpo.