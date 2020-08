Ciclista de 56 anos morre após ser atropelado

A vítima Geraldo Pereira Rocha chegou a ser socorrida com vida ao pronto-socorro de Santa Lúcia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No momento do acidente, Rocha estava sem os documentos pessoais, o que dificultou a identificação, mas o celular dele com uma foto da esposa na tela foi primordial para a família ficar ciente do acidente.